EASA предложила объединить данные о рисках полетов над зонами вооруженных конфликтов

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди прочего в обнародованном в четверг, 17 марта, в документе отмечается необходимость развития общей европейской системы оценки рисков конфликтных зон и создание механизма быстрых предупреждений, отмечается в сообщении, обнародованном на сайте Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

"Угроза терроризма для гражданской авиации вероятнее всего останется на высоком уровне в ближайшем будущем (...) Сейчас время действовать, важно, чтобы были приняты конкретные меры для защиты граждан ЕС во время полетов", - приводятся на сайте агентства слова еврокомиссара по вопросам транспорта Виолетты Булц. В EASA добавили, что авиаперевозчики нуждаются в "консолидированной картины ситуации с безопасностью" и с этой целью хотят иметь "совершенно разные ресурсы".

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Агентство предлагает членам ЕС создать национальные системы оценки рисков для гражданской авиации, данные с которых объединялись бы и распространялись EASA. В переданных Нидерландам, которые сейчас председательствуют в ЕС, предложениях также говорится о предоставлении информации разведывательными службами и авиаперевозчиками.