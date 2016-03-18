В обход России: Китай вдвое увеличил объемы перевозок через Казахстан в Европу

Из Китая через Казахстан в страны Европы в 2015 году объем грузовых перевозок увеличился вдвое, заявил заместитель председателя комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Дмитрий Потлов, передает Kapital.kz.

По словам представителя ведомства, на развитие транспортной отрасли в Казахстане за 5 лет было выделено 1,5 трлн тенге (1 доллар - 346 тенге).

Читайте такжеНовый Шелковый путь: Турция и Китай будут доставлять грузы в Европу в обход России«В целях улучшения конкурентоспособности наших «коридоров» основной акцент направлен на обеспечение развития инфраструктуры транспортной отрасли. Для этого за последние 5 лет на ее развитие выделено порядка 1,5 трлн тенге, что в итоге позволило Казахстану в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума подняться на 30 позиций в 2015 году. То есть, с 88-й до 58-й позиции среди 140 стран мира», - отметил спикер.

Также Дмитрий Потлов уточнил, что линия «Жезказган – Бейнеу» позволила сократить расстояние с востока на запад примерно на одну тысячу километров.

Кроме того, по словам спикера, в 2015 году завершено расширение морского порта Актау в северном направлении, построены 3 грузовых причала для перевалки сухих грузов с пропускной способностью 3 млн тонн.

Китай активно ищет альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, которые предполагают либо обход России, либо сокращение пути, проходящего по территории России. Это подразумевает уменьшение выручки РФ от транзитных перевозок.

Китай в 2015 году запустил проект доставки грузов из Азии в Европу в обход России «Шелковый путь», для финансирования которого Пекин выделил $40 млрд. В проекте участвует Украина.