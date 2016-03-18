Во Львове за счет кредита ЕБРР внедрят электронный билет в общественном транспорте

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Львову кредит на внедрение электронного билета в общественном транспорте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее соглашение о намерениях по подготовке кредитного финансирования проекта 18 марта подписали городской голова Львова Андрей Садовый, директор львовского коммунального предприятия «Львовавтодор» Олег Береза и старший банкир ЕБРР Денис Гаевой.

«Для Европейского банка реконструкции и развития это важный шаг с точки зрения дальнейшего развития общественного транспорта во Львове. Мы готовы и впредь работать и считаем, что электронный билет - это тот ключевой шаг для дальнейшего развития города в европейском направлении», - рассказал Гаевой.

Подписанное соглашение о намерениях пока не предусматривает предоставление кредитных средств, поскольку объем и стоимость проекта будут точно определены после проведения предпроектного анализа. Размер займа, который готов предоставить банк, – не более 10 млн евро.

Читайте такжеЕБРР выделит Львову 6 миллионов евро на развития скоростного трамвайного движения

По словам Березы, впереди много подготовительной работы: подготовка технического задания, конкурс по выбору компании-консультанта, однако подписанное соглашение дает уверенность, что Львов может рассчитывать на поддержку надежных партнеров в процессе реализации проекта электронного билета.