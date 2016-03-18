Россия хочет возобновить авиасообщение с Египтом

Россия ведет работу по возобновлению авиасообщения с Египтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вместе с тем, он не стал комментировать сообщения о том, что египетские власти передали РФ доклад о расследовании обстоятельств катастрофы российского самолета над Синаем.

Читайте такжеДело о катастрофе российского самолета передано в генпрокуратуру Египта"Этого не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о содержании доклада. Он пояснил, что "эти вопросы рассматриваются авиационными властями". "Я не располагаю информацией", - добавил Песков.

"Но контакты не прерываются, работа ведется, чтобы обеспечить необходимые условия безопасности для возобновления авиасообщения", - отметил он.

Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил. Согласно данным ФСБ РФ, причиной катастрофы стал теракт в результате подрыва взрывного устройства.

После этой трагедии власти РФ приняли решение приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения всех обстоятельств теракта и создания должных условий обеспечения безопасности авиарейсов в Египет.