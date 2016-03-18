Между Львовом и Варшавой хотят проложить узкоколейную железную дорогу

Власти Львова предлагают построить узкоколейную железную дорогу по евростандарту, которая обеспечит пассажирское сообщение по маршруту Киев - Львов - Варшава.

Как сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, эту перспективу обсудили глава Львовской ОГА Олег Синютка и исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Александр Завгородний.

"Мы хотим, чтобы из Варшавы во Львов пролегала "узкоколейка". А уже из нашего областного центра, после пересадки, можно было бы быстро добраться в Киев. Если этот проект удастся реализовать, загруженность потока на железной дороге существенно возрастет", - цитирует пресс-служба Синютку.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что подвижной состав Львовской железной дороги могут пополнить четырьмя новыми пассажирскими поездами образца электропоезда Львов - Ивано-Франковск - Черновцы.

Кроме этого, на встрече обсуждалось строительство нового вокзала в Сянках Турковского района, которые являются центром развития паралимпийского спорта в Украине.

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Справка УНИАН. Наиболее распространенная в Европе ширина колеи - 1435 мм. В Украине и на постсоветском пространстве в основном используется стандарт 1520 мм.

В Украине также используется колея европейской ширины, в частности, на нескольких участках в Закарпатской и Львовской областях, а также на некоторых пограничных станциях.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.