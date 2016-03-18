АМКУ признал недействительными результаты тендера на перенос мобильных номеров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал результаты тендера по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP) недействительными и обязал государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР), ответственное за его проведение, отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников.

Как сообщил УНИАН информированный источник в АМКУ, соответствующее решение коллегия комитета приняла в ходе сегодняшнего повторного рассмотрения жалобы компании "Эс Ай Центр", принимавшей участие в тендере.

В ответ на запрос УНИАН глава комитета конкурсных торгов УГЦР Вадим Гулько сообщил, что госпредприятие категорически не согласно с принятым АМКУ решением.

"Сама процедура, я хочу отметить, проходила довольно открыто и прозрачно. Здесь замечаний к АМКУ нет - они выслушали абсолютно все стороны, предоставляли слово, и все проходило нормально. Однако само решение удивляет. Не совсем понятна аргументация, на основе чего оно было принято", - сказал Гулько.

Также он добавил, что в сложившейся ситуации УГЦР рассматривает два пути дальнейших действий: госпредприятие может обратиться в суд и обжаловать постановление комитета, а может, согласно принятому АМКУ решению, провести переоценку результатов.

"Какое будет принято решение, мы сообщим дополнительно. Здесь нужно определиться и оценить все факторы, риски, возможности и другие вопросы. В ближайшее время эта информация появится на сайте", - отметил глава комитета конкурсных торгов УГЦР.

В то же время владелец компании "Эс Ай Центр" Дмитрий Зарахович сообщил, что очень доволен результатами сегодняшнего заседания и воспринимает их как победу не только своей компании, но и всего государства.

"Мы понимаем, что мы начинаем жить в правовом государстве. Для нас это было достаточно важное решение. Это некая маленькая победа, потому что в любом случае, тендер не закончен отклонением нашего предложения и выбором решения в 2 раза дороже. А сейчас, насколько мы понимаем, будет пересмотр всех предложений, включая наше", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

В первом тендере приняли участие 4 компании: "Диалинк" с ценовым предложением 67 миллиона гривень с НДС, "Т4в" - 62,3 миллиона гривень, "ЭС АЙ центр" - 25,8 миллиона гривень и "Технический центр интернет" - 17,7 миллиона гривень. Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 миллиона гривень, Ericsson - 107,7 миллиона гривень, "Диалинк" - 71,8 миллиона гривень, "Эс Ай Центр" - 39,6 миллиона гривень, "Т4в" - 82,3 миллиона и "Украинские специальные системы" - 89,3 миллиона гривень.

25 января УГЦР объявил компанию "Диалинк" победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 миллиона гривень, после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

5 февраля "Эс Ай Центр" в партнерстве с европейской компанией Teletech обратилась в АМКУ с просьбой пересмотреть результаты торгов, поскольку, по мнению руководства компании, ценовое предложение компании-победителя "Диалинк" было завышено вдвое.

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Более того, как писали "Наші гроші", к фирме "Диалинк" имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции "Солидарность", бывший начальник охраны Петра Порошенко.

Первое рассмотрение жалобы "Эс Ай Центра" состоялось 3 марта, однако коллегия АМКУ перенесла рассмотрение жалобы в связи с тем, что аргументация сторон оказалась недостаточной.