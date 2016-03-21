Обама анонсировал соглашение между Google и Кубой: компания расширит доступ к интернету в стране

Google близок к договоренностям с властями Кубы о развитии на острове интернета, заявил президент США Барак Обама в интервью ABC News, передает Slon.ru.

«Google достиг соглашения по обеспечению острова широкополосным доступом в интернет и сетью WiFi», – сказал Обама.

Ранее в марте вице-президент Google Винтон Серф заявил, что американская компания заинтересована в работе с интернетом на Кубе. По словам экспертов, которые приводило AP, власти Кубы могут противиться работе Google на острове.

Государство, отметили собеседники агентства, рассматривает интернет как один из источников угрозы национальной безопасности. Власти хотели бы контролировать доступ граждан к информации и возможностям ее распространять, отмечало AP.

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Как пишет The Wall Street Journal, конкурентом США в вопросе доступа в интернет на Кубе стал Китай. В январе 2016 года власти Гаваны вместе с Huawei запустили пилотный проект по предоставлению широкополосного доступа в историческом центре города.

В прошлом году оборудование китайской компании использовалось для создания точек WiFi по всей Кубе. Однако, как отмечает WSJ, для большинства кубинцев это оказалось слишком дорого –такой доступ в интернет стоит на Кубе $2 в час.

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Барак Обама прилетел на Кубу 20 марта, он стал первым за 90 лет американским президентом, который посетил остров. Визит Обамы продлится до 22 марта. О намерении США восстановить отношения с Кубой было заявлено в декабре 2014 года.