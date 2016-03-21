Hyundai из Киева в Тернополь не будет курсировать 5-6 апреля

Скоростной поезд категории "Интерсити+" №747/748 по маршруту Дарница, Киев - Тернополь - Киев, Дарница не будет курсировать 5 и 6 апреля 2016 года в связи с проведением планового ремонта железнодорожных путей.

Об этом сообщила акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Госадминистрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця").

"Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзализныця" призывает пассажиров быть внимательными при планировании своих путешествий", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеСкоростные поезда в Украине за год перевезут более 3 миллионов пассажиров

Как сообщал УНИАН, с мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году "Укрзализныця" приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс "Интерсити+") за счет средств "Ощадбанка" через лизинговую компанию "Дельта лизинг". Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляла 200 миллионов гривень с НДС.

Оператором скоростных поездов является филиал "Укрзализныци" - "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 "Тарпан" и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.