Госпредприятия могут быть успешными только при наличии эффективного менеджмента и отсутствии коррупции - эксперт

Государственные предприятия могут быть успешными, но при условии успешного и последовательного реформирования, повышения конкурентоспособности и снижения общего уровня коррупции в стране. Об этом в комментарии УНИАН сказал Евгений Дыхнэ - руководитель крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь", находящегося в государственной собственности.

"Главными проблемами, которые сегодня мешают эффективной работе госпредприятий, остаются коррупция, нехватка качественного менеджмента и неготовность изменять старые методы и подходы к работе, - уверен Дыхнэ. - Нам (аэропорту "Борисполь" - УНИАН) почти за год удалось оптимизировать производственные процессы, существенно сократить непродуманные расходы, сделать прозрачной систему государственных закупок, где, как известно, фиксируется больше всего злоупотреблений в государственном секторе экономики. Эти механизмы позволили аэропорту впервые за три года стать прибыльным и заработать рекордные для предприятия 700 миллионов гривень. Таким образом, мы увеличили сумму выплат в пользу государства до уровня 472 миллиона гривень. А сумма отчислений государственных дивидендов составила 175 миллионов гривень".

Он также напомнил, что за последние 8 месяцев аэропорт дважды повышал зарплату своим работникам - в 2015 году и в начале 2016-го - сразу после утверждения финансового плана предприятия. В результате изменений в управлении аэропортом "Борисполь" вошел в число лидеров по бюджетным отчислениям, а по итогам 2016 года рассчитывает получить порядка 1 миллиард гривень чистой прибыли, из которых 750 миллионов гривень составят дивидендные выплаты.

"Главный залог успеха реформ - качественный менеджмент, работа, прежде всего, в интересах государства, рациональное использование технических и человеческих ресурсов и желание меняться, не возвращаясь к старым правилам игры. Как показывает опыт аэропорта "Борисполь", все эти меры на практике обеспечивают достаточно показательный результат", - резюмировал Дыхнэ.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что по итогам 2015 года 17 крупнейших госкомпаний заработали порядка 2,6 миллиарда гривень, в то время как в 2014 году их убытки составляли свыше 7,4 миллиарда гривень.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По итогам 2015 года аэропорт вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы по версии The Skytrax World Airport Awards - международного рейтинга, определяющего лучшие аэровокзалы мира на основании предпочтений пассажиров.