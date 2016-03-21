Возле Тузлы судно врезалось в недостроенный Керченский мост
В Керченском проливе произошло столкновение судна «Лира» в рабочий мост на месте строительства мостового перехода из оккупированного Крыма в Россию.
Как сообщили Крым.Реалии в информационном центре проекта «Крымский мост», подрядчик строительства Керченского моста оценивает нанесенный в результате столкновения ущерб.
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«В результате навала судна «Лира» на опоры временного рабочего моста №2, который строится между островом Тузла и фарватером, сваи опоры были загнуты, подрядчиком оценивается ущерб. На сроки завершения строительства временного рабочего моста это не повлияет», - пояснили в инфоцентре.
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Данный мост является вспомогательным сооружением для доставки груза при строительстве основного сооружения Керченского моста.
Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».
5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.