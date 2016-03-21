Возле Тузлы судно врезалось в недостроенный Керченский мост

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.