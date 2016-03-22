Аэропорт "Борисполь" усилил меры безопасности

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" работает в условиях повышенных мер безопасности, говорится в сообщении аэропорта на официальной странице в Facebook.

"Служба авиационной безопасности аэропорта совместно с правоохранительными органами обеспечивают повышенные меры безопасности, - говорится в сообщении аэропорта. - С целью повышения безопасности в аэропорту "Борисполь" с июля 2014 года контроль на безопасность проходят все посетители аэровокзальных комплексов".

Позднее ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора аэропорта Евгений Дыхне. По его словам, усиленные меры безопасности в работе аэропорта не связаны напрямую с терактом в аэропорту Брюсселя, поскольку "Борисполь" уже два года работает в режиме "желтого" уровня безопасности против террористических угроз.

"Уже два года в аэропорту "Борисполь" введен желтый уровень безопасности против террористических угроз, который не позволяет ни одному гражданину пройти на территорию аэропорта без проверки на наличие взрывных веществ и оружия. Мы постоянно проверяем каждого пассажира, весь персонал и контрагентов, которые работают в аэропорту", - сказал Дыхне, отметив, что, помимо личного досмотра, в "Борисполе" ведется постоянное видеонаблюдение, работают патрули.

Дыхне объяснил, что решение о введении усиленного уровня безопасности каждый аэропорт принимает самостоятельно в соответствие с документами по безопасности объекта. Всего, по словам Дыхне, существует 4 уровня угроз - от зеленого (нормальная работа аэропорта) до красного (когда в стране вводится военное положение и военные перенимают на себя функции управления аэропортом).

"На текущий момент желтый уровень угрозы - достаточный, чтобы обезопасить "Борисполь" от возможных инцидентов", - резюмировал Дыхне.

Ранее о работе в условиях повышенных мер безопасности сообщил второй по пассажиропотоку аэропорт Украины - столичный аэропорт "Киев".

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 марта, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали 13 человек, порядка 25 человек получили ранения. Позднее взрывы были зафиксированы в метро Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.