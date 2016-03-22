МАУ отменила запланированные на вторник рейсы Киев-Брюссель-Киев

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила запланированные на сегодня, 22 марта, рейсы Киев-Брюссель-Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаю, рейсы отменены, дополнительная информация появится в ближайшее время», - сказала пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Позднее в МАУ сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предложат варианты направлений через европейские пункты, а также предоставят весь спектр услуг, предусмотренных международными правилами в подобных случаях.

«Принимая во внимание напряженную ситуацию в Бельгии в целом, в качестве исключения из правил авиакомпания предлагает пассажирам, имеющим билеты на рейсы МАУ между Киевом и Брюсселем, которые на данный момент не отменены, с датой вылета в период 23-31 марта, следующие варианты замены маршрута/даты вылета: бесплатное изменение даты путешествия в оригинальном классе бронирования с вылетом по 15 апреля включительно; бесплатное изменение маршрута на собственных рейсах МАУ с оплатой разницы в тарифах и сборах», - сообщили в авиакомпании. Кроме того, МАУ готова предоставить пассажирам возможность купить новый билет в течение года.

Для урегулирования ситуации МАУ просит пассажиров обращаться в Контактный центр в Украине или в Бельгии.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 марта, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали не менее 13 человек, порядка 25 человек получили ранения. Позднее взрывы были зафиксированы в метро Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.