Столичный аэропорт "Жуляны" усилил безопасность

Столичный аэропорт "Киев" (Жуляны), второй аэропорт Украины по показателю пассажиропотока, работает в режиме усиленной авиационной безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

В частности, в ответ на вопрос о том, были ли усилены меры безопасности в аэропорту "Киев" в связи с терактами в аэропорту Брюсселя, в пресс-службе подчеркнули: "Мы работаем в усиленном режиме авиационной безопасности. Меры усилены уже давно. Однако решение об усилении или ослаблении мер безопасности принимает Госавиаслужба. Если такое решение поступит, мы обязательно его выполним".

Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 марта, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали 11 человек, порядка 25 человек получили ранения. Позднее взрывы были зафиксированы в метро Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал "А" и вип-терминал для бизнес-авиации. По итогам 2015 года аэропорт сократил пассажиропоток на 13,4% - до 944,305 тысячи человек по сравнению с 2014 годом.