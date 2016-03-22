Госавиаслужба обязала украинские аэропорты усилить меры безопасности

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) обязала украинские аэропорты обеспечить повышенный уровень авиационной безопасности в связи с террористическими актами, произошедшими сегодня, 22 марта, в Брюсселе.

"Аэропорты Украины имеют высокий уровень авиационной безопасности, в то же время в связи с террористическими актами, совершенными 22 марта в Брюсселе, Госавиаслужба направила в аэропорты Украины телеграмму о принятии мер по повышению бдительности персонала во время работы", - говорится в сообщении на сайте службы.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшие аэропорты Украины "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили, что в связи с террористическими атаками в Брюсселе, в аэропортах обеспечивается повышенный уровень безопасности. Аналогичные меры приняли и в Киевском метрополитене.

Во вторник, 22 марта, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва. Позднее взрывы были зафиксированы в метро Брюсселя. Жертвами взрывов стали несколько десятков человек, много человек получили ранения разной степени тяжести.