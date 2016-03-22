Шимкив предлагает перепрыгнуть 4G-связь и сразу внедрить 5G

В Украине вместо 4G сразу может быть запущено пятое поколение связи. Такое предположение высказал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив в ходе общественного обсуждения цифровой трансформации страны в медиа-центре Hub4.0, передает ЛІГА.net.

По словам Шимкива, если через несколько лет к моменту проведения следующего тендера на рынке появится доступное коммерческое оборудование 5G, лицензировать 4G уже не будет иметь смысла.

"Этот этап можно будет просто перепрыгнуть", - считает он.

Напомним, что Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации начала подготовку следующей порции частот под тендеры в конце 2015 года.

Недавно комиссия наняла британских экспертов для проведения анализа доступных диапазонов в Украине. Предполагается, что подготовка будет закончена к концу 2017 года.