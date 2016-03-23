СМИ рассказали подробности столкновения турецкого судна с недостроенным Керченским мостом

Турецкий сухогруз в Керченском проливе 19 марта отклонился от курса и влетел в опоры строящегося технологического моста из РФ в оккупированную Керчь, но на сроки сдачи объекта это не повлияет. Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на источник в инфоцентре "Крымский мост".

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"19 марта в 23:25 (мск) теплоход "Лира" под флагом Панамы, принадлежащий компании Turkuaz Shipping Corp, при следовании по Керчь-Еникальскому каналу отклонился от рекомендованного пути в районе буев 21 и 23а, а затем произвел навал на конструктивные элементы рабочего моста", - рассказал источник.

По его словам, в результате столкновения с судном уничтожена опора номер 80, в том числе сваи диаметром 1020 мм и длиной 58 метров, ригели и оголовки. Также пострадали отдельно забитые маячные сваи, еще две соседние опоры получили повреждения.

При этом в инфоцентре заверяют, что "замена опор не повлияет на сроки сдачи технологического моста в эксплуатацию".

Экипаж судна в составе девяти человек не пострадал, сухогруз поставлен на рейд в порту Таганрога.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.