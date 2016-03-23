СМИ узнали причину столкновения турецкого судна с Керченским мостом

Об этом сообщает FlashCrimea со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Росморпорт ранее принял решение разрешить прохождение через Керченский пролив судов, подобных «Лире», без лоцманской проводки. Столкновение — результат чиновничьей безалаберности», — сказал источник.

Сухогруз уничтожил опору строящегося моста вечером в субботу, 19 марта, однако известно об инциденте стало только вчера. Судно навалилось на опору рабочего моста № 2, который строится между островом Тузла и фарватером, рассказали в Управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Из-за столкновения также была уничтожена опора № 80. Кроме того, уничтожены две маячные сваи, а опоры № 79 и № 81 получили смещения, передает РБК.

Сухогруз принадлежит Turkuaz Shipping Corp., им управлял гражданин Турции, он ходил под флагом Панамы.

Сейчас сухогруз находится в порту Таганрог. В инфоцентре заверили, что «замена опор не повлияет на сроки сдачи технологического моста в эксплуатацию». Экипаж судна в составе девяти человек не пострадал.

Поврежденный мост является вспомогательным сооружением для доставки грузов при строительстве основного сооружения — мостового перехода через Керченский пролив.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.