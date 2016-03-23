Fitch присвоило рейтинги новосозданной "Украинской железной дороге"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «C» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте «RD» (ограниченный дефолт) в связи с акционированием компании.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Одновременно Fitch присвоило ПАО «Украинская железная дорога» долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «C» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «RD», - говорится в сообщении.

В Fitch подчеркнули, что решение отозвать рейтинги является, по сути, техническим, поскольку акционерное общество «Украинская железная дорога» будут рейтинговать с применением такого же подхода, какой используется для определения рейтингов государственных компаний. Кроме того, ПАО «Украинская железная дорога» является полной преемницей «Укрзализныци», принявшей все финансовые, юридические и операционные обязательства «Укрзализныци», включая еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2018 г. и другие долги «Укрзализныци».

«ПАО "Украинская железная дорога" останется стратегически важной транспортной компанией и продолжит управлять национальной железнодорожной инфраструктурой, диспетчерским регулированием, пассажирскими перевозками (дальними и пригородными) и по-прежнему будет доминирующим грузоперевозчиком», - резюмировали в Fitch.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров Украины одобрил проект финансового плана ПАО "Украинская железная дорога" со среднегодовым повышением тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 10%, а не на 15%, как планировалось ранее. Проект финплана не предусматривает повышения тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5% на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и повышения доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.

Чистая прибыль компании, согласно финплану, составит более 96 млн грн, тогда как финансовый результат по итогам 2015 года прогнозируется на уровне 2,4 млрд грн чистого убытка. Планируемый общий доход от деятельности компании в 2016 году составит 77,4 млрд грн, а затратная часть - 77,2 млрд грн. Также в 2016 году «Укрзализныця» планирует привлечь кредитов на 23,1 млрд грн и вернуть 26,6 млрд грн.