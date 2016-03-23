В России обостряется конфликт с "агрессивным" Google

Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что не верит в возможность компромисса с Google в разбирательстве с компанией, поскольку та "ведет себя агрессивно", передает ПРАЙМ.

"Google ведет себя агрессивно, Google никуда не обращается. Защищает свои законные права, что является нормальной процедурой. Ну, мы защищаем интересы наших компаний, интересы конкуренции. Поэтому я уже не верю в какие-либо компромиссы", - заявил глава ФАС.

Читайте такжеОбама анонсировал соглашение между Google и Кубой: компания расширит доступ к интернету в стране"Компания высказывается в таком агрессивном виде и в российской, и иностранной печати. Мы читаем, что указывается: ФАС нарушал какие-либо процедуры во время рассмотрения этого дела, что является полной ерундой", - уточнил он.

"Но ничего страшного, видимо, они такую тактику избрали. Могу только одно сказать, что такая система не относится к лучшим практикам. Такая уважаемая корпорация могла бы вести себя в лучших традициях оспаривания и защиты своих прав и интересов", - заключил Артемьев.

ФАС в сентябре признала Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала до 18 декабря устранить нарушения путем корректировки своих договоров с производителями устройств. Антимонопольное дело было возбуждено по жалобе компании "Яндекс". Google в своем обращении в суд потребовал признать решение и предписание антимонопольного органа недействительными. В понедельник, 14 марта, арбитражный суд Москвы отклонил заявление Google.

Артемьев в декабре говорил, что штраф для Google может составить 8% от оборота на рынке, если в деле не будет смягчающих обстоятельств. Артемьев предупреждал, что если Google решит судиться с ФАС, то лишит себя права на минимальный штраф в 1% от оборота. Минимальный штраф возможен, если нарушитель вовремя заявляет о намерении исправить нарушения, пояснял глава ФАС.