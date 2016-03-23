"Укрзализныця" покупает российские подшипники - Кабмин поручил МВД разобраться

Кабинет министров Украины поручил Министерству внутренних дел и Министерству инфраструктуры разобраться с ситуацией с поставками подшипников на предприятия «Укрзализныци», приведшей к тому, что основными поставщиками «Укрзализныци» были и остаются российские предприятия, в том числе подрядчики Министерства обороны Российской Федерации.

Соответствующее протокольное решение было принято в среду в ходе заседания правительства.

С ситуацией министров ознакомил глава МВД Арсен Аваков, к которому обратились харьковские производители подшипников. «Поставщиками подшипников (на предприятия «Укрзализныци» - УНИАН) являются российские предприятия, а заявки украинских производителей игнорируются. Я нахожу это невозможным в данных обстоятельствах, и хотелось бы каким-то образом эту ситуацию прояснить», - сказал Аваков.

В ответ на это глава правительства Арсений Яценюк предложил принять протокольное решение. «Пожалуйста, совместно с Мининфратруктуры принять решение (по разрешению ситуации - УНИАН)», - сказал Яценюк.

Справка УНИАН. «Укрзализныця», которая на данный момент трансформируется в акционерное общество «Украинская железная дорога», является государственным предприятием, основным железнодорожным перевозчиком в Украине.

Согласно опубликованному проекту финплана "Укрзализныци" на 2016 год, чистая прибыль компании в этом году составит более 96 млн грн, тогда как финансовый результат по итогам 2015 года прогнозируется на уровне 2,4 млрд грн чистого убытка. Планируемый общий доход от деятельности компании в 2016 году составит 77,4 млрд грн, а затратная часть - 77,2 млрд грн. Также в 2016 году «Укрзализныця» планирует привлечь кредитов на 23,1 млрд грн и вернуть 26,6 млрд грн.