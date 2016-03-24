Оккупанты Крыма занялись поиском украинцев с "хорошими мозгами" для работы на удаленке

Оккупационное правительство Крыма работает над привлечением на работу украинских молодых специалистов в сфере IT. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил нелегитимный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передают "Новости Крыма".

Читайте также"Нафтогаз" ожидает летом начала суда против РФ по захваченным активам в Крыму«Мы пытаемся привлечь и молодых специалистов из Украины, которые находятся в подвешенном состоянии и ищут работу на Западе. Очень много молодых людей с хорошими мозгами, получивших хорошее образование, готовы сегодня приложить усилия дистанционно готовить продукты для бизнеса, государственных организаций и так далее. Пытаемся такую группу сформировать, которая будет задавать тон в этом направлении», – сказал Аксенов.

По его словам, эта сфера – одна из приоритетных для привлечения инвестиций.