В Киеве опубликовали интерактивную карту легальных парковок в столице

Киевская государственная городская администрация опубликовала интерактивную карту легальных парковок, находящихся на балансе коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Согласно сообщению пресс-службы КГГА, карта находится в открытом доступе в Интернете по ссылке.

В частности, с ее помощью можно узнать точный адрес площадок в каждом районе столицы, количество машиномест, площадь площадки (общую и непосредственно для парковки), количество льготных мест, режим работы, название обслуживающего предприятия и стоимость парковки.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководство Государственной фискальной службы отмечало, что потери бюджета Киева от нелегальных парковок ежегодно составляют около 18 миллионов гривень. В феврале в Антимонопольном комитете Украины заявили о проведении исследования состояния рынка парковок и стоянок в Украине. В ходе исследования будет рассмотрена деятельность предприятий данной сферы, выделенные местными властями места для парковок, оборудование и содержание площадок для платных парковок, в том числе в местах массового скопления людей - аэропортах, железнодорожных и автовокзалов.