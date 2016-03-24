Россия возобновляет авиаперелеты в Турцию

Федеральным агентством воздушного транспорта РФ (Росавиация) выдан первый с момента ухудшения российско-турецких отношений допуск на организацию регулярных пассажирских перевозок в Турцию, сообщает РБК.

"Разрешение получила авиакомпания "Уральские авиалинии", получившая в преддверии начала летнего сезона право начать рейсы в турецкую Анталью. В соответствии с приказом Росавиации, регулярные рейсы на побережье Средиземного моря могут осуществляться Ростова-на-Дону, Казани и Нижнего Новгорода до семи раз в неделю", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 1 декабря 2015 года чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией запрещены. Запрет был введен правительством России в качестве одной из "специальных экономических мер" воздействия на Турцию в связи с ухудшением отношений двух стран, последовавшим за уничтожением турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24 над турецкой территорией.

Тем же постановлением правительства российским туроператорам было предписано "воздерживаться" от продажи россиянам путевок в Турцию. Однако регулярное авиасообщение между двумя странами останавливать не стали, поэтому туристы, желающие отправиться в Стамбул или на турецкие курорты самостоятельно, вполне могут это сделать.