В Киеве подсчитали стоимость метро на Троещину

Власти Киева оценивают стоимость строительства четвертой Подольско-Выгуровской ветки столичного метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 31,55 миллиарда гривень.

Согласно данным плана мероприятий на 2016-2018 гг. по реализации стратегии развития Киева до 2025 года, закрепленного распоряжением Киевской городской госадминистрации (КГГА) №100 от 26 февраля 2016 года, в 2016 году на строительство данной ветки метро на Троещину планируется израсходовать 635 миллионов гривень, в 2017 году – 540 миллионов гривень, в 2018 году – 2,69 миллиарда гривень за счет бюджета города, собственных средств метрополитена и других источников.

"Строительство линии позволит организовать перевозку пассажиров с жилого массива Троещина к действующим станциям метрополитена, частично решить транспортную проблему, снизить уровень социального напряжения и сделать "спальный" район более привлекательным для проживания… Период осуществления - январь 2016 – декабрь 2022", - сказано в документе.

В документе подчеркивается, что строительство линии позволит обеспечить транспортное обслуживание около 500 тысяч жителей нескольких районов столицы, в частности массивов Троещина, Лесной, Воскресенка, Радужный, а также жителей будущей застройки Русановских садов.

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Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проектирование Подольско-Выгуровской линии на жилой массив Выгуровщина-Троещина стоимостью 60 миллионов гривень. По условиям тендера, проектные работы должны быть выполнены до конца 2016 года.

Кроме того, согласно программе социально-экономического развития Киева на 2016 год, на строительство четвертой линии столичного метрополитена на Троещину запланировано 879,5 миллиона гривень.

В 2013 году власти Киева заявляли, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину из 5 станций необходимо около 700 миллионов долларов. При этом общий проект предусматривал строительство еще семи станций с общей стоимость работ более 2 миллиардов долларов.

После смены власти в Украине новое руководство столицы начало изучать вопрос целесообразности строительства метро на Троещину.