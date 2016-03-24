Fitch присвоило "Украинской железной дороге" рейтинг "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании «Украинская железная дорога», созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци», долгосрочный кредитный рейтинг «ССС».

Об этом говорится в сообщении агентства.

Аналогичный рейтинг присвоен прошедшим реструктуризацию и обмен бумагам компании на 500 млн долл. со сроком погашения в 2021 году.

«Компания продолжает своевременно выполнять обязательства по валютным кредитам от зарубежных финансовых организаций: ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и Korea Eximbank. Рейтинг ПАО «Украинская железная дорога» находится на одном уровне с суверенным», - подчеркнули в Fitch.

Ранее Fitch отозвало рейтинг «Укрзализныци» в связи с реорганизацией компании, управляющей железными дорогами.