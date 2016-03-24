В РФ подсчитали ущерб от столкновения турецкого судна с опорой Керченского моста

Ущерб, нанесенный турецким сухогрузом «Лира», который уничтожил одну из опор Керченского моста, предварительно оценивается в 120 млн руб.(1,8 млн долл.), говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области. Собственнику судна предъявлено морское требование о возмещении ущерба, сказано в сообщении суда, передает РБК.

Ранее Росморречфлот сообщил, что собственнику судна предъявлено морское требование о возмещении ущерба, что подтверждается материалами суда. Суд также подтвердил, что наложил арест на судно, «поскольку непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судного акта о возмещении ущерба». До 14 апреля текущего года заявитель — ООО «СГМ-Мост», выполняющий работы по проектированию и строительству моста, — должен предъявить иск по требованию, в обеспечение которого наложены предварительные обеспечительные меры.

Накануне источник ТАСС в морских службах сообщил, что сухогруз был задержан в Таганроге. Он отмечал, что на судне «видны следы свежей краски по борту — пытались скрыть следы столкновения с опорой».

Инцидент с сухогрузом, который уничтожил опору моста, произошел вечером 19 марта, а ​известно о нем стало только 23 марта. FlashCrimea со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что сухогруз навалился на опору рабочего моста №2, который строится между островом Тузла и фарватером.

Сухогруз, как сообщалось, принадлежит Turkuaz Shipping Corp., им управлял гражданин Турции, судно ходило под флагом Панамы.

Ранее издание «Крыминформ» опубликовало расшифровку переговоров диспетчера с капитаном сухогруза. Из нее следует, что судно неоднократно предупреждали о нарушении курса и возможности столкновения со строящимся мостом.

FlashCrimea накануне со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило, что причиной столкновения стало отсутствие лоцмана. «Росморпорт» ранее принял решение разрешить прохождение через Керченский пролив судов, подобных «Лире», без лоцманской проводки. «Столкновение — результат чиновничьей безалаберности», — сказал собеседник издания. Из расшифровки переговоров капитана с диспетчером также следует, что об этом говорил диспетчер. «Лира», советую вам в следующий раз следовать с лоцманом, вы не готовы следовать без лоцмана», — подчеркнул он.