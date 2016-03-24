Volkswagen отзывает 800 тысяч машин из-за проблем с педалями

Отзыву подлежат 391 тыс. автомобилей модели Volkswagen Touareg и почти 410 тыс. машин модели Porsche Cayenne, выпущенных с 2011 по 2016 годы, передает Би-би-си. Обе эти модели построены на общей платформе.

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Ранее стало известно, что Volkswagen не смог добиться соглашения с властями США о проверке дизельных двигателей около 600 тыс. автомобилей, затронутых топливным скандалом.

Осенью 2015 года руководство Volkswagen призналось в том, что компания манипулировала в США результатами тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

Ранее американские регуляторы обнаружили, что на некоторых автомобилях компании с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяет обойти тестирование на вредные выхлопы.

Сегодня суд в США объявил, что Volkswagen должен предоставить окончательный план с подробными и конкретными предложениями по проверке двигателей не позднее 21 апреля.