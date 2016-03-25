На Дальнем Востоке рушатся мосты – представитель Путина пообещал разобраться с "эпидемией"

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пообещал разобраться в ситуации с мостами в Приморье, два из которых обрушились за один месяц.

"С мостами история плохая. Будем тоже разбираться, прокуратура будет тоже разбираться, почему они падают, что это за эпидемия такая здесь начала происходить", — сказал Трутнев, передает РИА Новости.

Два пролета моста в селе Новолитовск через речку Литовка обрушились 23 февраля на 127-м километре трассы Артем — Находка — порт Восточный. Конструкция обрушилась вместе с машиной, которая ехала по мосту. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело о халатности. Краевые власти заявили, что обрушение могло произойти из-за большегруза, который не должен был ехать там. Точную причину разрушения моста установит следствие, в связи с чем назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы.

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Второй мост частично обрушился 18 марта в Уссурийском городском округе в Приморье в районе села Яконовка. Движение в районе обрушения было перекрыто, жертв нет. Прокуратура края организовала проверку, подготовлено исковое заявление в суд о возложении на профильный департамент обязанности восстановить мостовое сооружение.

Основными причинами обрушения моста местные власти назвали паводок и крупную льдину, сломавшую опору конструкции. Мост уже починили.