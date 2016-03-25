Росавиация опровергла информацию о разрешении "Уральским авиалиниям" летать в Турцию

Росавиация не будет выдавать разрешение "Уральским авиалиниям" на полеты в Анталью из-за внешнеполитической ситуации и реальных угроз совершения террористических актов на территории Турции, сообщил РИА Новости официальный представитель Росавиации.

"Данное решение (по выдаче разрешений на регулярные полеты в Турцию — ред.) принято Межведомственной комиссией, но с учетом развития внешнеполитической ситуации и реальными угрозами совершения террористических актов на территории Турции Федеральное агентство воздушного транспорта не подтверждает готовность и не планирует выдавать какие-либо разрешения "Уральским авиалиниям" на полеты в Анталью, и считает недопустимым в сложившихся условиях развивать регулярное воздушное сообщение между Россией и Турцией", — сообщили в Росавиации.

В четверг Росавиация сообщила на своем сайте о том, что "Уральским авиалиниям" могут быть выданы разрешения на полеты в Анталью семь раз в неделю из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Казани.

"В соответствии с требованиями воздушного законодательства Росавиация публикует на своем официальном сайте решения специальной Межведомственной комиссии о допуске российских авиакомпаний к международным полетам. Информация о том, что Росавиация разрешила Уральским авиалиниям выполнять полеты в Турцию, не соответствует действительности", — отметили в ведомстве.

Власти РФ с 1 декабря прошлого года запретили продажу туристических путевок и чартерные рейсы в Турцию после скандала с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС. Регулярное авиасообщение с этой страной находится под особым контролем.