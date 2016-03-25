Россия может возобновить авиасообщение с Египтом к началу лета

РФ и Египет вышли на финальную стадию согласования возобновления авиасообщения, оно может быть восстановлено к началу лета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

"Сейчас идет работа очень активно. Я думаю, что остались просто некоторые технические детали. Они, конечно, важны, но на экспертном уровне очень плотно взаимодействуют российские и египетские представители", — сказал Богданов, комментируя вопрос возобновления авиасообщения с Египтом.

Он отметил, что не исключает этого к началу лета. "Будем надеяться", — сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли восстановить авиасообщение к лету или к майским праздникам.

"Я не знаю, когда это произойдет, потому что эксперты, особенно в области безопасности, сейчас плотно взаимодействуют, но я думаю, что уже практически мы вышли на финальную стадию совместной работы", — сказал он.

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Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября после теракта на борту российского лайнера А321 над Синаем, в результате которого погибли 224 человека.

С 14 ноября были также прекращены полеты авиакомпании EgyptAir в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что компетентные органы России и Египта совместно работают над повышением уровня безопасности в аэропортах Египта, после завершения этой работы можно будет ставить вопрос о возобновлении воздушного сообщения.