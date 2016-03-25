Директор Uber о доходах: ежегодно зарабатываем $1 миллиард в ТОП-30 городов мира

Ежегодная прибыль международного онлайн-сервиса для заказа такси Uber в топ-30 крупнейших городах по всему миру составляет более 1 млрд долл.

Как сообщает агентство Reuters, об этом в четверг заявил генеральный директор Uber Тревис Каланик.

"Если вы возьмете наши 30 лучших городов, сегодня они генерируют более 1 млрд долл. прибыли в год. И прибыль умножается ежегодно, потому что мы растем, - цитирует агентство Каланика. - В других 400 городах, где есть Uber, мы работаем также прибыльно".

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с представителями американской компании Uber Technologies Inc по запуску их сервиса в Украине.

В январе 2016 года мер Киева Виталий Кличко заявил, что в ходе Всемирного экономического форума провел встречу с руководством компании Uber и готов содействовать запуску сервиса в Киеве в ближайшее время.

25 февраля под зданием КГГА киевские таксисты провели митинг с требованием признать такси городским пассажирским транспортом, а также объяснить позицию киевских властей по поводу запуска в Киеве Uber.

В тот же день представитель компании Uber Евгения Шипова сообщила, что международный онлайн-сервис для заказа такси будет работать в Украине только с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имеющими все необходимые документы, в том числе лицензиями на пассажироперевозки.

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Справка УНИАН. Uber – это мобильное приложение, позволяющее вызвать такси, отслеживать его перемещение и оплатить заказ наличными или банковской карточкой. Стоимость услуг Uber гораздо ниже, чем у профессиональных служб такси. Uber имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско. Стоимость сервиса оценивается в 65 млрд долл.