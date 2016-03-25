При запуске американской ракеты возникли неполадки с российским двигателем

Компания ULA (United Launch Alliance) сообщила, что верхняя ступень (Centaur) ракеты Atlas V в ходе последнего пуска проработала дольше обычного времени. Причиной этого, как сообщает издание Space News, могут быть неполадки в первой ступени носителя, на которой установлены российские двигатели РД-180.

«Centaur работал дольше запланированного. Команда сейчас рассматривает инцидент в ходе стандартного анализа проведенного запуска», — сказала представитель ULA Лин Чассань. Она отметила, что двигатели RL10 ступени Centaur проработали на минуту дольше запланированного. Чассань не назвала причину случившихся неполадок.

Издание Space News, с которым беседовала представитель ULA, отмечает, что наиболее вероятной причиной происшествия являются неполадки в двигателе РД-180, установленном на первую ступень ракеты Atlas V. Российский агрегат выключился на пять секунд раньше запланированного времени (через 4 минуты и 10 секунд после пуска).

Более продолжительная работа RL10 на верхней ступени таким образом скомпенсировала досрочное выключение РД-180.

Ракета Atlas V стартовала 22 марта 2016 года с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) с грузовиком Cygnus к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля и станции запланирована на 26 марта.

О возникновении неполадки стало известно сразу после запуска Atlas V из прямой видеотрансляции, традиционной организуемой NASA при старте ракет-носителей к МКС. Комментатор не был подготовлен к увеличению времени работы двигателей верхней ступени и не смог вразумительно объяснить произошедшее.

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Двигатели РД-180 производятся химкинским научно-производственным объединением «Энергомаш». Эти агрегаты устанавливаются на американские ракеты-носители тяжелого класса Atlas V, создаваемые компанией ULA (United Launch Alliance) — совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, передает Lenta.ru.

Напомним, США рассматривают возможности отказа от российских двигателей РД-180.

Аtlas 5 является одним из двух основных типов ракет-носителей, который использует Пентагон. В конце 2015 года ULA подписала контракт на закупку еще 20 РД-180.

В начале 2016 года Пентагон заключил два контракта на сумму $162 млн по разработке ракетных двигателей, которые должны прийти на замену российской продукции.