США разрабатывают новый сверхзвуковой самолет и обещают "взрыв" на рынке авиаперевозок

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Разработка должна обойти по характеристикам вышедший из эксплуатации британско-французский сверхзвуковой самолет «Конкорд», который мог достигать скорости 2,3 тысячи километров в час. Телеканал отмечает, что пассажирский лайнер будет летать в 2,6 раза быстрее, чем любой из ныне существующих. Так, чтобы долететь на этом самолете из Нью-Йорка в Лондон, потребуется лишь 3,4 часа, дорога из Сан-Франциско до Токио займет 4,7 часа, а из Лос-Анджелеса в Сидней - шесть часов.Читайте такжеПервый за полвека японский пассажирский лайнер Mitsubishi совершил пробный полет

Самолет будет выполнен из композитных материалов, его салон планируется укомплектовать 40 пассажирскими креслами, расположенными в два ряда. Полет будет выполняться на высоте не более 20 тысяч метров, чтобы пассажиры могли видеть земную поверхность.

Предположительно, билет на перелет туда-обратно обойдется примерно в пять тысяч долларов, телеканал отмечает, что пассажиры легко пойдут на такие издержки ради экономии времени. Авиакомпания Virgin Group намерена заказать 10 новых лайнеров, если сделка состоится, ее сумма составит порядка двух миллиардов долларов. Телеканал также сообщает, что Boom могут заключить сделку с неназванным европейским авиаперевозчиком на поставку 15 самолетов, в этом случае размер сделки составит пять миллиардов долларов.

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Прототип воздушного судна, над которым в настоящее время работает Boom, будет представлен не ранее 2017 года. CNN указывает, что существует много проектов по созданию сверхзвуковых самолетов, в том числе у NASA с Boeing, проект Skreemr и т.д. - однако ни один из них до сих пор не реализован.