Volkswagen отзывает почти 400 тысяч авто из-за дефекта педали тормоза

Популярная автомобильная компания Volkswagen объявила о глобальном отзыве 391 тысячи внедорожников Volkswagen Touareg, сообщает Новое время со ссылкой на Автоконсалтинг.

"Причиной сервисной кампании стал возможный дефект педали тормозов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под отзыв попадают машины, выпущенные с 2011 по 2016 год. Было обнаружено, что стопор педали тормоза на некоторых автомобилях может быть ненадежно закреплен. Дефект может привести к тому, что водитель не сможет задействовать педаль.

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Как сообщал УНИАН, в феврале автопроизводитель Toyota решила отозвать 2,87 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с ремнями безопасности на заднем сидении.