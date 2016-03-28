Ахметов хочет отвоевать право на эксклюзивные частоты под 4G-связь

Ринат Ахметов начинает отвоевывать право на сохранение эксклюзивных частот под 4G-связь. Как стало известно ЛІГА.net, в конце февраля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ММДС Украина - дочерней компании СКМ. Он обязал телеком-регулятора продлить срок действия трех его лицензий еще как минимум на 10 лет.

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) на заседаниях 12 и 19 января 2016 года отказала ММДС Украина в продлении действия лицензий, ссылаясь на нарушения лицензионных условий. Срок их действия истекает в апреле-мае 2016-го.

Телеком-компания Рината Ахметова располагает эксклюзивными полосами в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Они пригодны для запуска связи четвертого поколения (4G). Сейчас оператор использует их под устаревшую технологию передачи данных.

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В своем решении комиссия апеллировала к нарушению, которое ММДС допустила еще в 2007 году. Компания не проинформировала регулятора о полном освоении частот, что действительно является основанием для отзыва лицензии. ММДС в свою очередь настаивала, что давно устранила это нарушение. Более того, в 2008 году регулятор, по ее данным, провел внеплановую проверку и подтвердил этот факт.

Суд проанализировал аргументы сторон и пришел к выводу, что ММДС устранила указанные нарушения в феврале 2007 года. Других нарушений компания не допускала. Член НКРСИ Александр Скляров сообщил, что комиссия уже обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. Жалоба регулятора еще не рассматривалась.

Телеком-регулятору будет непросто отменить действие лицензий по той причине, что отраслевое законодательство уже давно устарело. Радиочастотный ресурс считается полностью освоенным, если в области работает хотя бы один передатчик. Причем совершенно не важно, обслуживает ли он абонентов.

НКРСИ отказалась продлить лицензии ММДС Украина неспроста, отмечает издание. В конце прошлого года президент распорядился расчистить перспективные частотные диапазоны до конца 2017 года для проведения 4G-тендеров. 2,5-2,7 ГГц - одна из первых полос, на которой европейские операторы в своих странах запускали сети четвертого поколения. Поэтому оборудования, которое работает в этом спектре, на рынке предостаточно. Современные смартфоны его тоже поддерживают.

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Если регулятор проиграет апелляцию, у него останется не так много вариантов, какие частоты готовить к 4G. Наиболее реальным выглядит освобождение части ресурса, который телеканалы используют сейчас под аналоговое вещание. Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания недавно согласовал с НКРСИ конечную дату "расчистки" этого сегмента - середина 2017 года. Аккурат перед тендерами. Некоторые операторы находят телевизионные частоты (700-800 МГц) привлекательными.

Второй вариант - регулятор разрешает операторам использовать уже имеющиеся в их распоряжении GSM-частоты под 4G.