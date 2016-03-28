Украинский поезд "Шелкового пути" без заказов застрял в Китае

Грузовой поезд по маршруту Ильичевск - Китай, который был запущен Украиной в рамках проекта "Новый шелковый путь", не выходит на обратный маршрут из КНР из-за отсутствия клиентов, сообщает Экономическая правда со ссылкой на центр логистической компании Zammler.

Эксперты компании отмечают, 31 января поезд прибыл в пункт назначения - на станцию Достык на границе Казахстана с КНР. Там он находится и до сих, о его возвращении пока не идет.

"Поезд не загружен товаром - нет клиентов на перевозки, поэтому так и не вышел в обратный маршрут из Китая", - отмечают в Zammler.

Хотя ранее глава "Укрзализныци" Александр Завгородний заявлял, что поезд вернется обратно 15-17 марта.

По данным исследовательского центра, продолжительность маршрута составляла 15,5 суток вместо анонсированных 11-12. "И это при благоприятных условиях, когда к движению поезда было приковано внимание как в Украине, так и в странах Европы и Азии. Благодаря подписанным ранее соглашениям поезд шел без таможенных проверок по единому тарифу "от точки до точки", отмечают в Zammler.

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Эксперты подчеркивают, что основные вопросы по маршруту возникали еще на этапах подготовки проекта. "Узкими местами" называли возможное время доставки - гораздо дольше, чем обычным путем через Россию, и нерегулярность рейсов, что не дает возможность бизнесу планировать загрузки.

Вопросы также вызвали два морских этапа маршрута: через два моря поезд перевозят на паромах. Это четыре захода в порты, заезд на паромы на специальном оборудовании, с которым связан ряд вопросов, и высокая вероятность неблагоприятных погодных условий на море: зимой часто случаются штормы.

Тестовый запуск поезда показал, что для коммерческого успеха проекта нужно решить несколько вопросов, отмечают в Zammler

Во-первых - это стоимость доставки. Официально ПАО "Укрзализныця" озвучило цену 5559 долларов для сорокофутового контейнера - эта сумма превышает стоимость автомобильной транзитной доставки через Россию в полтора-два раза, отмечают в исследовательском центре.

Во-вторых, открытыми остаются вопросы пропускной способности (частоты) и загруженности маршрута. Много вопросов ставится до назначенного оператора проекта – ЦТС "Лиски", который является структурной единицей ПАО "Укрзализныця". Структура сейчас на этапе реорганизации – и это затрудняет возможность быстрого решения вопросов с тарифами, графиками, расчета запроса бизнеса, отмечают в Zammler.

В-третьих - во время разработки проекта не были достаточно учтены интересы других участников рынка: логистического бизнеса, транспортных компаний, импортеров и экспортеров.

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Для полноценного участия в проекте бизнес очень заинтересован в гарантиях со стороны государства, таких как: регулярность рейсов, гарантии доставки груза и готовность работать над снижением тарифов.

"Четкие правила является требованием бизнеса, без экспорта или импорта которого поезд не будет иметь экономической целесообразности. Прописаны четкие правила и стандарты являются основным условием участия экспортеров и импортеров в проекте. А от привлечения как можно большего количества клиентов напрямую зависит и цена перевозок", - говорит генеральный директор логистической компании Zammler Виктор Шевченко.