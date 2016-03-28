В Украине уже 62% регулярных интернет-пользователей. Кто чаще всего выходит в сеть (исследование)

Доля регулярных пользователей сети Интернет, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз в месяц, в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4 п.п. - до 62% населения Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на данные исследования, проведенного агентством Factum Group Ukraine по заказу ассоциации.

«По сравнению с данными предыдущих установочных исследований, которые проводились в сентябре 2015 г., проникновение регулярных интернет-пользователей старше 15 лет в Украине выросло на 4 п.п. - до 62%», - говорится в сообщении.

По данным исследования, чаще всего в сеть выходят пользователи в возрасте от 15 до 29 лет (36% респондентов) и в возрасте от 30 до 44 лет (36%). При этом самые активные пользователи Интеренета проживают в городах с количеством населения свыше 100 тыс. человек (55% респондентов). Во всемирную сеть пользователи чаще всего выходят с помощью стационарного домашнего компьютера – 49%, ноутбука – 48%, мобильных телефонов – 25%, планшетов – 10%.

При этом доля пользователей мобильных устройств среди «регулярных» пользователей Интернета составила 32%.

В исследовании принимало участие 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины в возрасте старше 15 лет.

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Справка УНИАН. Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг, занимающийся проведением социологических и маркетинговых исследований. В структуру холдинга входят также полевые компании, располагающие всеми необходимыми ресурсами для сбора данных. Основная цель исследования, которое проводит компания Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ - это анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.