Volkswagen отзывает тысячи электромобилей в США

Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает почти 5 тыс. 600 электромобилей e-Golf в Соединенных Штатах, передает Reuters со ссылкой на сообщение концерна.

Поводом для отзыва стали проблемы с аккумулятором. Отзыву подлежат все электромобили, проданные в США с начала их выпуска в ноябре 2014 года.

По сообщению Национального управления США по безопасности движения, причина в программном обеспечении работы аккумуляторов, которое может вызвать перенапряжение и тем самым привести к сбоям в работе двигателя.

В сентябре 2015 года вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал. Агентство по охране окружающей среды США обвинило немецкий концерн в том, что установленное на его автомобилях с дизельными двигателями программное обеспечение позволяет обходить проверку на уровень выброса вредных веществ: в момент теста система очистки выхлопа работает на полную мощность, при реальной эксплуатации — нет, передает РБК.

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Власти США обязали VW отозвать с американского рынка 500 тыс. машин, после чего VW был вынужден частично приостановить продажи ряда моделей дизельных автомобилей в США. Компания признала, что неисправным программным обеспечением снабжены 11 млн автомобилей по всему миру. После этого в отставку подали глава концерна Мартин Винтеркорн и ряд топ-менеджеров, а новым директором VW стал глава Porsche Маттиас Мюллер.