Освобождение от "мобильного рабства" снова затягивается: услугу переноса номера запустят не ранее осени

Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) сможет запустить услугу переноса номера при смене оператора (MNP) в тестовом режиме не ранее осени 2016 года в связи с соответствующим решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), обязавшим госпредприятие провести переоценку результатов торгов. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщил глава комитета конкурсных торгов УГЦР Вадим Гулько.

«Внедрение услуги переносится на очень длительный срок, потому что какое бы решение мы ни приняли, мы возвращаемся сейчас на уровень в лучшем случае 25 декабря 2015 года, потому можете посчитать, что мы возвращаемся практически на самое начало. К сожалению, позитивных прогнозов у нас теперь нет», - сказал он.

Момент полномасштабного запуска услуги может и вовсе быть перенесен на начало следующего года, поскольку ее тестирование занимает от одного до трех месяцев.

При этом Гулько отметил, что УГЦР до сих пор не принял окончательного решения относительно целесообразности проведения переоценки результатов тендера.

«Мы должны ознакомиться с официальным документом АМКУ и понять, какая логика у комитета, в связи с чем они приняли такое решение, и только после этого мы сможем принять для себя какое-то решение, как мы будем поступать дальше… По закону мы должны были получить его еще в прошлую среду. Чего АМКУ медлит с этим документом, мы не знаем», - сказал Гулько.

В случае, если Госцентр будет не согласен с аргументацией АМКУ, госпредприятие намерено обратиться в суд, тем самым отсрочив внедрение услуги MNP на еще более неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, 18 марта АМКУ признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников. При этом Хозяйственный суд Киева, рассматривавший это же дело, 28 марта принял противоположное решение, отказав компании «Эс Ай Центр» в обжаловании результатов торгов.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк» с ценовым предложением 67 млн грн с НДС, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Эс Ай Центр» - 25,8 млн грн и «Технический центр интернет» - 17,7 млн грн. Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Диалинк» - 71,8 млн грн, «Эс Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн и «Украинские специальные системы» - 89,3 млн грн.

25 января УГЦР объявил компанию «Диалинк» победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 млн грн, после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

Как писали «Наші гроші», к фирме «Диалинк» имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции «Солидарность», бывший начальник охраны Петра Порошенко.

Первое рассмотрение жалобы «Эс Ай Центра» состоялось 3 марта, однако коллегия АМКУ перенесла рассмотрение жалобы в связи с тем, что аргументация сторон оказалась недостаточной.