Nissan решил еще год не продавать свои электромобили в Украине

Японская автомобильная корпорация Nissan, производитель наиболее популярного в мире электромобиля Nissan Leaf, до первого квартала 2017 года не планирует начало официальных продаж в Украине своих электромобилей.

Об этом УНИАН сообщил PR-менеджер «Ниссан Мотор Украина» Владимир Иванов.

По словам Иванова, данное решение было принято в связи с незаинтересованностью украинского правительства в популяризации электромобилей и отсутствием соответствующей инфраструктуры.

"В европейских странах, которые беспокоятся о состоянии экологии, сокращении выбросов СО2 в атмосферу и, соответственно, заинтересованы в популяризации электромобилей, существуют дотации на покупку электромобилей населением в размере до 8 000 евро. Кроме этого, в некоторых странах правительства отменили НДС, разовые и регулярные налоговые платежи, - сообщил Иванов. - Что касается Украины, то сейчас наша страна находится в непростых условиях, и, соответственно, на подобные преференции украинский покупатель не рассчитывает. Дополнительным стимулом покупки электромобиля могла бы стать отмена НДС, которая уменьшила бы налоговую нагрузку, но пока этого не случилось".

Кроме того, по его словам, помимо дотаций, в европейских странах владельцы электрокаров также освобождаются от оплаты проезда туннелями, могут бесплатно въезжать в центральную часть города, зеленые зоны, а также бесплатно пользуются парковками и зарядными станциями.

Представитель Nissan также добавил, что в Украине на сегодняшний день нет развитой инфраструктуры, позволяющей владельцу электрокара комфортно использовать свой автомобиль.

"Некоторые топливные компании на своих АЗС устанавливают зарядные станции, но этого недостаточно. Должна быть поддержка правительства в создании нормальной инфраструктуры. В некоторых европейских странах покрытие зарядными станциями достигает 80% дорог", - добавил Иванов.

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Как сообщал УНАИН, 18 ноября прошлого года Министерство экономического развития и торговли призвало Верховную Раду принять законопроекты №1674 и №1912, отменяющие налоги на импорт электромобилей. По оценкам министерства, принятие данных законопроектов позволит снизить стоимость электромобилей на 28%.

25 ноября Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Вместе с тем, Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора с операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Кроме того, в марте этого года, на вопрос планирует ли Министерство инфраструктуры представить стратегию создания и развития инфраструктуры для станций обслуживания и зарядки электромобилей, в министерстве ответили, что "сейчас в мире идет экспертная дискуссия, можно ли считать электромобили экологически чистым видом транспорта". Кроме того, в министерстве привели расчеты о вреде выработки электроэнергии, необходимой для зарядки такого транспорта, и отметили опыт Сингапура, правительство которого отказалось отнести электромобили к экологическому виду транспорта и отказалось предоставить им соответствующие преференции.