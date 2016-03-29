Италия сняла ограничения на количество полетов для украинских авиакомпаний

Италия сняла все ограничения на полеты для украинских авиакомпаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Италия прислала письмо о намерении удовлетворять все заявки украинских авиакомпаний в любом объеме без ограничений по частотам. Нельзя говорить, что это "открытое небо", потому что это пока никак не влияет на межправительственное соглашение. Речь идет о частотах, а вопрос снятия ограничений по количеству перевозчиков не обсуждался", - сообщили агентству в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, согласно программе действий правительства на 2016 год, Кабинет министров Украины намерен до конца года подписать Соглашение об совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве ("открытом небе"). Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявляло, что соглашение будет подписано до конца 2015 года. По словам Пивоварского, подписание данного соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в этом направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Кроме того, в январе текущего года вступило в силу подписанное в июле 2015 года Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и США.