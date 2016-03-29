Импорт легковых авто в Украину в январе вырос до 5 тысяч

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем января 2015 года на 12% - до 4982 единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за месяц в страну автомобилей составила более 75,6 миллиона долларов.

По данным ассоциации, наибольшую долю заняли легковые автомобили, которых было завезено 3,613 тысячи штук. По сравнению с январем 2015 года импорт легковых авто возрос на 14%, а их таможенная стоимость составила 62,2 миллиона долларов.

Коммерческих и специальных автомобилей в прошлом году было импортировано 1323 единицы, что на 7% больше прошлогоднего показателя, и общей стоимостью 12,7 миллиона долларов.

Импорт автобусов вырос на 15% - до 46 единиц, стоимость составила 668 тысяч долларов.

При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 46 единиц автотранспортных средств, что в 5 раз меньше, чем в январе 2015 года. Из этого количества легковых автомобилей экспортировано 6 штцу, коммерческих авто – 28 штук, а общая экспортная выручка составила всего 1,7 миллиона долларов.

Объем экспорта легковых автомобилей в 2015 году сократился на 89% - до 237 штук, коммерческих авто - на 25%, до 739 штук, автобусов на 57% - до 84 штук.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 миллиона долларов.