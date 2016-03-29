Рада не поддержала строительство и ремонт дорог за счет акциза на нефтепродукты

Верховная Рада отклонила законопроект о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну.

За принятие законопроекта № 2724 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания государственного дорожного фонда Украины" за основу проголосовали 182 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в Раде также не хватило минимального количества голосов парламентариев для отправки этого ключевого для дорожной отрасли законопроекта на доработку инициаторам документа и в парламентский комитет по вопросам транспорта.

Вместе с тем, сопутствующий законопроект №2725 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания государственного дорожного фонда" также был отклонен Радой из-за недостаточного количества голосов.

Читайте такжеГФС пообещала больше денег на строительство дорог

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины провалила голосование в первом чтении законопроекта о создании дорожного фонда.

Данный законопроект о создании дорожного госфонда был зарегистрирован в Раде 24 апреля 2015 года.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, если будет создан целевой государственный дорожный фонд, то в 2016 году в этот фонд может поступить 40 миллиардов гривень, из которых около 26 миллиардов гривень будет направлено на дороги государственного значения, остальное – на дороги местного значения.

В целом в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 миллиарда гривень. В частности, общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на 2016 год составит 18,7 миллиарда гривень против 23 миллиардов гривень, предусмотренных на 2015 год. Кроме того, 11,945 миллиарда гривень будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.