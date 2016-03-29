В США подали в суд на Volkswagen: на этот раз из-за рекламы

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США подала жалобу в суд Калифорнии на немецкий концерн Volkswagen, обвинив компанию в том, что своей рекламой о "чистых дизельных" автомобилях она вводит потребителей в заблуждение, сообщает Прайм.

"ФТК рассчитывает на решение суда, обязывающее Volkswagen выдать компенсацию клиентам компании в США, которые купили или взяли в лизинг подверженные (занижению показателей выбросов вредных веществ - ред.) транспортные средства в период с 2008 по 2015 год, а также на введение судебного запрета, препятствующего участию Volkswagen в подобного рода кампаниях в будущем", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее вокруг автоконцерна Volkswagen развернулся скандал: компания обвинялась в США в том, что оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.

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Расследование в отношении Volkswagen в настоящее время ведут профильные ведомства в США, ряде стран Европы и Азии. Все они настроены на длительную тяжбу и предрекают автогиганту штрафы и необходимость выплачивать компенсации в размере десятков миллиардов долларов.