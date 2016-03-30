В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят более тысячи автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в пункте пропуска “Устилуг” в Волынской области образовалась очередь из 200 автомобилей. Во Львовской области в очереди зафиксировано в пунктах пропуска “Рава-Русская” (300 автомобилей), “Угринов” (150 автомобилей), «Грушев» (100 автомобилей) «Краковец» (120 автомобилей), “Шегини” (180 легковых автомобилей).

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На украинско-румынской границе, в пункте пропуска «Дьяково» в Закарпатской области в очереди стоят 50 грузовых автомобилей.

На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» Закарпатской области в очереди стоят 50 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в пунктах пропуска западной границы Украины по состоянию на 8.00 22 марта в очередях стояло 680 автомобилей, 23 марта - 740 автомобилей, 24 марта - 775, 29 марта - 850 автомобилей.