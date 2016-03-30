Правительство разорвало договор с РФ о технической защите информации
14:34, 30 марта 2016Транспорт/Связь
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Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году.
Решение было принято на заседании правительства единогласно / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о технической защите информации.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства единогласно.
«Прекращаем действие. Возражений тут и быть не может», - прокомментировал решение премьер-министр Арсений Яценюк.
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Справка УНИАН. Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году в рамках поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств.
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