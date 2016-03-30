Правительство разорвало договор с РФ о технической защите информации

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о технической защите информации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства единогласно.

«Прекращаем действие. Возражений тут и быть не может», - прокомментировал решение премьер-министр Арсений Яценюк.

Читайте такжеКабмин отправил на доработку бюджетную резолюцию-2017, представленную Минфином

Справка УНИАН. Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году в рамках поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств.