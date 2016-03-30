Правительство разорвало договор с РФ о технической защите информации

14:34, 30 марта 2016
Транспорт/Связь
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Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о технической защите информации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства единогласно. 

«Прекращаем действие. Возражений тут и быть не может», - прокомментировал решение премьер-министр Арсений Яценюк. 

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Справка УНИАН. Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году в рамках поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств.

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