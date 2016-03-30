Очередной сухогруз едва не протаранил недостроенный Керченский мост

Об этом сообщает NDNews.

Судно шло под флагом федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в Карибском море). По данным керченских лоцманов, сухогруз свернул не у тех буев и прошел прямо между опорами будущего моста, едва не задев их.

Специалисты отмечают: корабль спасло то, что капитан понял свою ошибку и резко снизил скорость. Благодаря маленькой осадке «Sormovskiy-48» смог пройти по мелководью. Примечательно, что на данном участке работали плавкраны «Севастополец» и «Зиновьев». К счастью, они еще не успели вбить сваи в этом месте.

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«Судно «Sormovskiy-48» постоянно ходит по Керчь-Еникальскому каналу, и капитану хорошо известно, как необходимо действовать. Но на этот раз капитан при выполнении поворота не учел гидрометеорологические условия и судно было вынесено течением за красную бровку канала», – цитирует kerch.com.ru слова местных специалистов.

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Лира" уничтожил опору строящегося моста вечером в субботу, 19 марта, однако известно об инциденте стало только 22 числа. Судно навалилось на опору рабочего моста № 2, который строится между островом Тузла и фарватером. Из-за столкновения также была уничтожена опора № 80. Ущерб, нанесенный мосту, оценили в 120 миллионов рублей.