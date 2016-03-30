Mercedes отзывает в России почти 7 тысяч автомобилей

"Мерседес-Бенц РУС" отзывает более 6,8 тысячи автомобилей Mercedes-Benz С и GLК - классов в РФ из-за проблем с блоком управления системы удерживания пассажиров, сообщает Прайм со ссылкой на Росстандарт.

"Причиной отзыва послужила вероятность нарушения работоспособности блока управления SRS (системы удержания пассажиров) на подлежащих отзыву автомобилях, вследствие чего возможна необоснованная активация SRS компонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего отзыву подлежат 6 828 транспортных средства, реализованных с марта 2006 года по ноябрь 2009 года.

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Уполномоченные дилеры АО "Мерседес-Бенц РУС" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.