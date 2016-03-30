Кабмин сменил и.о. главы правления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности главы правления созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Александра Завгороднего, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №229-р от 30 марта этого года.

"В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины прекратить полномочия Завгороднего Александра Викторовича как члена правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" и освободить его от выполнения обязанностей председателя правления указанного общества", - сказано в распоряжении.

В свою очередь, другим своим распоряжением № 230-р от 30 марта Кабмин назначил Евгения Кравцова исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" до назначения в установленном порядке главы правления указанного общества.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что целью этих кадровых изменений является ускорение процесса реформирования "Укрзализныци".

"Одной из главных задач Александра Завгороднего во главе "Укрзализныци" была стабилизация технического состояния предприятия и усиление технической стороны управления компанией. Эти задачи выполнены, во втором полугодии 2015 года началось обновление подвижного состава и инфраструктуры "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Омелян выразил благодарность Завгороднему за его вклад, однако отметил, что в последние месяцы появилась ощутимая потребность усилить сферу операционного управления компанией, поэтому до завершения конкурса на замещение вакантной должности главы правления правительство решило возложить исполнение обязанностей руководителя госкомпании на Кравцова.

В пресс-службе отметили, что назначение Кравцова исполняющим обязанности главы компании также обеспечит равные условия для участников конкурса на замещение должности главы правления компании, поскольку сам Кравцов не участвует в конкурсе.По словам Омеляна, перед Кравцовым поставлены следующие задачи: ускорение реформы "Укрзализныци", повышение прозрачности управления и закупок, выполнение инвестиционной программы и финансового плана, обязательств перед кредиторами и сотрудниками.

В пресс-службе напомнили, что Кравцов занимает должность члена правления "Укрзализныци" с октября 2015 года, а до того с мая прошлого года работал директором по реформированию, правовой и имущественной политике "Укрзализныци". Он является одним из авторов устава акционерной компании "Укрзализныця" и последней редакции закона Украины "О железнодорожном транспорте". До работы в "Укрзализныце" Кравцов был партнером юридической фирмы "Астерс".

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года исполняющим обязанности гендиректора "Укрзализныци" был назначен Александр Завгородний, который сменил на этом посту инвест-банкира Максима Бланка.

После преобразования "Укрзализныци" в публичную акционерную компанию в декабре 2015 года, Завгородний автоматически стал и.о. главы правления ПАО. В середине декабря прошлого года Кабмин одобрил проведение соответствующего кадрового конкурса, Завгородний сообщал о намерении принять в нем участие.

25 февраля Комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий объявил конкурсный отбор на замещение должности председателя правления "Укрзализныци".

В частности, конкурсная комиссия при комитете принимала заявления от претендентов с 25 февраля до 25 марта 2016 года. Непосредственный отбор начнется с 30 марта, а объявление результатов конкурса запланировано провести до 29 апреля.

30 марта Минэкономразвития сообщило, что на конкурс по отбору руководителя "Укрзализныци" подал заявку 31 кандидат.