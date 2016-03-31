Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2016 год

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на текущий год.

Соответствующее распоряжение правительства №231-р от 2 марта этого года опубликовано в газете "Урядовый курьер".

"Утвердить консолидированный финансовый план публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на 2016 год", - сказано в документе.

Так, согласно утвержденному финплану, "Укрзализныця "планирует в этом году получить 74,41 миллиарда гривень доходов, а также освоить 11,19 миллиарда гривень капитальных инвестиций.

Кроме того, компания намерена в 2016 году уплатить 11,6 миллиарда гривень обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

"Утверждение консолидированного финансового плана публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на 2016 год будет способствовать стабильному финансовому состоянию акционерного общества, прогнозированию его финансово-хозяйственных показателей, направлению средств на обеспечение потребностей деятельности акционерного общества и его развития, в том числе обновление подвижного состава и обслуживание железнодорожных путей, стабильной и ритмичной работе украинской железной дороги и транспортной отрасли в целом", - отмечается в тексте распоряжения, обнародованного на сайте правительства.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта Кабинет министров Украины одобрил проект финансового плана "Укрзализныци" со среднегодовым повышением тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 10%, а не на 15%, как планировалось ранее.

При этом, в проекте финплана не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5% на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и повышения доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.

Ранее руководство Мининфраструктуры и "Укрзализныци" заявляло, что проект финплана "Укрзализныци" будет принят Кабинетом министров до конца 2015 года.

Согласно опубликованному проекту финплана "Укрзализныци" на 2016 год, чистая прибыль компании составит более 96 млн грн, тогда как финансовый результат по итогам 2015 года прогнозируется на уровне 2,4 млрд грн чистого убытка. Планируемый общий доход от деятельности компании в 2016 году составит 77,4 миллиарда гривень, а затратная часть - 77,2 миллиарда гривень.

Также в 2016 году "Укрзализныця" планирует привлечь кредитов на 23,1 миллиарда гривень и вернуть 26,6 миллиарда гривень.